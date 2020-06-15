قال مسؤول تركي اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن نزل فتيل القتال في ليبيا بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة طرابلس المدعومة من أنقرة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية من قوات شرق ليبيا المدعومة من روسيا.
وتحقق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بدعم عسكري تركي، تقدما منذ أسابيع على حساب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: تأجيل المحادثات بين أنقرة وموسكو بسبب حصار سرت الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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