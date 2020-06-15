مسؤول تركي: تأجيل المحادثات بين أنقرة وموسكو بسبب حصار سرت الليبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال مسؤول تركي اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن نزل فتيل القتال في ليبيا بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة طرابلس المدعومة من أنقرة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية من قوات شرق ليبيا المدعومة من روسيا.

وتحقق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بدعم عسكري تركي، تقدما منذ أسابيع على حساب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر.