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العراق يستنكر اختراق الطائرات التركية لأجوائه ويعتبره تصرفاً استفزازياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

العراق يستنكر اختراق الطائرات التركية لأجوائه ويعتبره تصرفاً استفزازياً

متابعات_ الخليج 365

استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الإثنين اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية.

 

وقالت القيادة في بيان إن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية باتجاه سنجار ومخمور والكوير وأربيل وصولاً إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كيلومتراً مِن الحدود التركية داخل الأجواء العراقية واستهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.

 

وأضافت إن «الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وهذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية».

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وشددت أنه «يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين»، داعية إلى عدم تكرارها.

 

وأكدت أن «العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة».

 

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أن الطائرات الحربية التركية أغارت على مواقع لحزب العمال الكردستاني.

 

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