وزيرة الهجرة تعليقاً على إهانة المصريين في ليبيا: «مش هيعدي على خير»

علّقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر قيام عناصر من مليشيات حكومة الوفاق في ترهونة الليبية بإهانة عمال مصريين.

وقالت "مكرم"، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن مصر "لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرَّض إليه المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة."

وأكدت "مكرم": "ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة".

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مصر "لم تصمت أمام جريمة داعش التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا"، موضحةً أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.

وأوضحت أن مصر تحركت كذلك من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا إلى أرض الوطن.

وقالت "مكرم": "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج."