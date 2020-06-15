«إنفوجراف».. الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أن وزارة المالية وضعت العديد من المستهدفات في الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، فبجانب معدل النمو السنوي والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة، رفعت الوزارة من مخصصات الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح الإنفوجراف أن 14% معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات لتصل إلى 1288.8 مليار جنيه بواقع 18.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأن 6.3% النسبة المستهدفة لخفض العجز الكلى للموازنة من الناتج المحلى الإجمالى في 2021 . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وأشار الإنفوجراف إلى أن 1147 الحد الأقصى لحجم المصروفات العامة وذلك لتحقيق مستهدف الفائض الأولى 2% من الناتج ، وأن 46% زيادة مخصصات الصحة لتبلغ 258.5 مليار جنيه ، و14.8% زيادة مخصصات التعليم لتبلغ 363.6 مليار جنيه و14.1% زيادة في مخصصات البحث العلمى لتبلغ 60.4 مليار جنيه و10.6 مليار جنيه زيادة في مخصصات التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة مواجهة كورونا .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بتفقد المستشفى الميداني لجامعة عين شمس تمهيدًا لتشغيله.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح واف حول إمكانيات المستشفى وما تتضمنه من تجهيزات.
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