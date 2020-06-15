يستكمل مسلسل إساءاته ضد المصريين.. البغيلي: «أفضالنا عليكم.. وترحيلكم واجب وطني».. ومعلم كويتي يلقنه درسا قاسيا

في حلقة جديدة من مسلسل حلقات الهجوم على الجالية المصرية المقيمة في دولة الكويت، وجه الصحفي الكويتي، مبارك البغيلي، إساءة جديدة إلى مصر والمصريين، بعدما طالب بترحيل المصريين من الكويت مؤكداً أن هذا المطلب هو مطلب وطني وضروري.

في حلقة جديدة من مسلسل حلقات الهجوم على المصريين المتواجدين في الكويت، شن الصحفي الكويتي مبارك البغيلي هجومًا جديدًا على المصريين المتواجدين في دولة الكويت، يضاف لسلسة هجوماته المتوالية على المصريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبًا بترحيلهم.

ودخل الصحفي الكويتي، في سجال بينه وبين معلم من مواطنيه، بشأن المصريين في الكويت، آثار بسببه ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال البغيلي في تغريدة على صفحته أمس السبت: "عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة.. فشل في التوظيف.. وفوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا".

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وأضاف في تغريدة أخرى: "الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس، ومفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية" حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وتابع النائب الكويتي: "كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي، ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني".

وأثارت تغريداته جدلا بين متابعيه، وردود أفعال غاضبة خاصة من قبل المصريين، كما انتقده أيضا كويتيون، ومن بينهم معلم يدعى صالح مرعي الشمري.

وقال الشمري في تغريدة: "المليون مصري اللي في بلادنا نشيلهم فوق الرأس ومكانهم وسط القلب. والوظايف كثيرة والخير كثير والمال مال الله والأرض أرض الله والرازق في السماء والحاسد في الأرض، أصلاً مليون مصري في البلد شويه علينا، عايزين مليونين أو ثلاثه علشان تتبارك البلد بالطيبين، نعم أهلنا وحبايبنا".