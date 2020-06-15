«زلة لسان كشفت المستور».. استقالة مسئول في حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بعد الحديث عن «مؤامرة أردوغان»

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد تقدم باستقالته بسبب "زلة لسان" منه خلال برنامج تليفزيوني.

وكان أمره جميل آيفالي قد ظهر في بث تليفزيوني مباشر، للحديث عن الاتهامات التي وجهها رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوج لحزب للعدالة والتنمية، بأنه "الذراع السياسية لمنظمة فتح الله جولن".

وخلال البث التليفزيوني، كشف آيفالي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "دبر مؤامرة" وتعاون في السابق مع الداعية المقيم في أمريكا فتح الله جولن، الذي يتهمه الآن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وبحسب ما ذكر موقع "زمان" التركي المعارض، فإن آيفالي اعترف بأن أردوغان تعاون بالفعل في السابق مع غريمه جولن، مؤكداً أن الرئيس "دبر في العقد الأول من حكمه مؤامرة للإيقاع بين أفراد حركة الخدمة، وأنصار التيار العلماني الكمالي في الجيش، وضرب بعضهم ببعض".

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وأضاف: "تزعمون اليوم أن حزب العدالة والتنمية تعاون مع منظمة فتح الله جولن.. أقولها بصراحة: نعم، العدالة والتنمية تعاون مع هذه المنظمة سابقاً من أجل تصفية التيار الكمالي الانقلابي".

وأوضح: "لما جاء حزبنا إلى الحكم لم يكن لديه كوادر جاهزة في مؤسسات الدولة، بل -أقول بكل صراحة- كان هناك أنصار التيار الكمالي الانقلابي في جانب، ومنظمة فتح الله جولن في الجانب الآخر. اضطررنا لشق طريقنا من خلال الإيقاع بين هذين الكيانين وضرب بعضهم ببعض".

وعقب تصريحاته، أعلن آيفالي استقالته من منصبه، حيث قال: "أُخرجت تصريحاتي حول الصراع بين منظمة فتح الله جولن والتيار الكمالي الانقلابي عن سياقها، لذا اتخذت قرارا بالاستقالة، كي لا أسبب أضرارا لحزبي وقضيتي".

ويصف حزب العدالة والتنمية أنصار "التيار الكمالي" بأنهم "العلمانيين المناهضين لتحويل تركيا إلى الحكم الإسلامي"!.

ومنذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، صنف أردوغان حركة جولن بأنها "إرهابية"، ويطارد كل من له علاقة بالداعية، حيث طالت حملات الاعتقال آلاف الأشخاص، كان آخرها اعتقال 275 من أفراد الجيش، الثلاثاء الماضي، للاشتباه في تورطهم بالانقلاب.