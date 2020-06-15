ضبط المتهم بلعق زجاج صيدلية بلسانه بطنطا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسياً " لا يحمل أوراق تثبت شخصيته" لدخوله إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية ولعق زجاج إحدى الفاترينات بلسانه، وتم تسليمه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكان انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لشخص يدخل صيدلية، بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وبينما كان الصيدلى العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ فى نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه.

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وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذى كان يرتدى جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة بعد إصابته.

وقال الدكتور محمد العياري، صاحب أحد الصيدليات في طنطا، تفاصيل الفيديو المتداول لشخص يلعق زجاج صيدليته، قائلا:"إن هذا الشخص متسول محترف، وطلب مالا من الصيدلي الموجود في الصيدلية، "قاله هات فلوس وأنا همسح لك الإزاز ومسحه بفمه".

وتابع العياري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، " هذا الشخص مختل نفسيًا مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية وتواصلوا معه لمحاولة الوصول لهذا الشخص والتحقيق معه.