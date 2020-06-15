يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
طردت روسيا الاثنين دبلوماسيَين تشيكيَين ردا على طرد براغ لموظفَين في سفارتها هذا الشهر على خلفية رواية ملفّقة عن مخطط تسميم.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت السفير التشيكي فيتزلاف بيفونكا وأبلغته بأن "موظفَين في سفارة تشيكيا في موسكو غير مرغوب بهما".
وأضافت "أُمرا بمغادرة الأراضي الروسية مع أفراد عائلتيهما" بحلول نهاية يوم الأربعاء، واصفة الخطوة بأنها "إجراء مماثل للرد على تحرّك براغ المستفز".
وذكر تقرير نشرته مجلة "ريسبكت" التشيكية الأسبوعية أن روسيا خططت لتسميم مسؤولين في براغ بعد إزالة تمثال مثير للجدل يعود إلى حقبة الحرب الباردة للجنرال السوفياتي إيفان كونيف، ما دفع الشرطة لتخصيص حماية لرئيس بلدية العاصمة وغيره من المسؤولين التشيكيين.
وفي الخامس من حزيران/يونيو، اتهمت السلطات التشيكية موظفا في السفارة الروسية بنشر شائعة عن مخطط التسميم وطردت دبلوماسيَين من البلاد.
بدورها، اعتبرت موسكو بأن تقرير "ريسبكت" مجرّد "أوهام مريضة" ووصفت طرد الدبلوماسيَين بـ"الإجراء المعادي".
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التهم بحق موظفي سفارتها "سخيفة ولا أساس لها" وحذّرت من أنها سترد.
والاثنين، قال سفير تشيكيا بيفونكا لوكالات أنباء روسيا أن البلدين سيعقدان مشاورات تتطرّق إلى مسألة إعادة تمثال كونيف وغيرها من القضايا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التشيكية زوزانا ستيشوفا لفرانس برس الاثنين "إنه رد فعل متوقع ومتناظر مع خطواتنا"، مضيفة أن الجانب التشيكي يعتبر أنه تم "حل" المشكلة.
وقاد كونيف قوات الجيش الأحمر التي حررت براغ من النازيين عام 1945. كما كان مسؤولا عن العملية التي أخمدت الانتفاضة المجرية ضد موسكو عام 1956.
وتسببت قرارات طرد الدبلوماسيين بتدهور العلاقات المتوترة أصلا بين براغ والكرملين.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تطرد دبلوماسيَين تشيكيَين رداً على خطوة مماثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.