شهدت مدينة العروي، ليلة الأحد/الاثنين، في إقليم الناظور، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها زوجان، يقطنان في حي “الفتح”، فيما أصيب 3 أفراد من عائلتهما بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى البطن، لأسباب لا تزال مجهولة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المصابين الثلاثة، هم ابنة الضحيتين، وزوجة ابنهما، وحفيدتهما، المقيمين جميعا في إحدى الدول الأوربية، إذ تم نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المصالح الأمنية باشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة، إذ قامت بأخذ البصمات والأدلة الجنائية الكافية، لفك شيفرة هذه الجريمة، فيما تم توقيف أحد المشتبه فيهم في محيط الحي، وعليه أثار جروح، وبقع دم على ملابسه.
وأوضحت المعطيات ذاتها، أنه جرى عرض جثثي الضحيتين على التشريح الطبي، لتحديد ملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة سوداء في العروي.. مجهولون يجهزون على زوجين ويصيبون 3 أفراد من أسرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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