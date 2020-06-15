شرطي يستعمل سلاحه لتوقيف شخص في القنيطرة عرض عناصر الامن لاعتداء خطير

اضطر موظف أمن يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري خلال تدخل أمني، وذلك لتوقيف شخص (31 عاما)، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة، كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث الفوضى بالشارع العام تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، غير أن هذا الأخير واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير وأصاب أحدهم بجرح طفيف.

واضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.