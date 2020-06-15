أعلنت تونس انتصارها على فيروس كورونا المستجد، رافعة الحجر الصحي في كافة البلاد، ابتداء من اليوم الاثنين.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، الفوز في معركة “وباء كورونا” عشية رفع الحجر الصحي في كامل أنحاء البلاد.
وقال الفخفاخ، في حوار بث في وسائل إعلام تونسية، مساء أمس: “يمكننا القول اليوم إننا ربحنا المعركة، يجب أن نقول هذا، ونفتخر به، ونحافظ عليه بالوقاية، والتباعد”.
وأضاف الفخفاخ: “اليوم تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي، تم فتح الاغلاق بنسبة مائة في المائة، ونستعد لإعادة فتح الحدود”.
وتنتهي المرحلة الثالثة، والأخيرة من الرفع التدريجي للحجر الصحي في تونس، اليوم، فيما حددت الحكومة تاريخ 27 من شهر ونيو الجاري لفتح الحدود، واستئناف الرحلات الدولية.
وكانت تونس قد سجلت 49 حالة وفاة نتيجة وباء كورونا، فيما أصيب 1096 شخصا بالفيروس، لكن غالبية الولايات انعدمت فيها الاصابات الجديدة، منذ أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن الانتصار في حربها ضد “كورونا” وترفع اليوم قيود الحجر الصحي كليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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