الفقيه بن صالح.. محاكمة 4 أشخاص بتهمة تزوير الوصفات الطبية لشراء “القرقوبي”

تشهد المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، اليوم الاثنين، محاكمة 4 أشخاص، من ضمنهم فتاة، يشتبه في تورطهم في تزوير الوصفات الطبية، وحيازة والاتجار في الاقراص المخدرة.

وحسب مصادر “اليوم 24” فإن المشتبه فيهم أوقفوا، الجمعة الماضي، بعدما أبلغ صيدلاني السلطات الأمنية بشكه في وصفة طبية مزورة، تتضمن بعض الأدوية “القرقوبي” قدمت من طرف الموقوفين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المصالح الأمنية قامت بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وهو التحقيق الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم، حيث تم إيداعهم بالسجن المحلي بالفقيه بنصالح، أمس الأحد.

ووجهت للموقوفين تهم “الحيازة والاتجار في الاقراص المخدرة، والمشاركة في استهلاك المخدرات، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”.