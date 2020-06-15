بقوة 5.7 درجة.. زلزال ثان يضرب ولاية تركية في 24 ساعة

بعد الزلزال، الذي ضرب ولاية بينغول شرقي تركيا، أمس الأحد، بقوة 5.7 درجة، وأسفر عن مصرع حارس أمني، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب الولاية ذاتها.
وقالت الإدارة في بيان نقلته وكالة “الأناضول”: إن “الزلزال وقع صباحا (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق 7.01 كم تحت سطح الأرض”.
وبعد ظهيرة، يوم أمس، أعلنت إدارة الكوارث ذاتها عن رصد زلزال بقوة 5.7 في منطقة كارليوف بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية شعر بها سكان الولاية المجاورة، وبعمق 5 كم تحت سطح الأرض.
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