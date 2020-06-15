التماس للعليا بشأن حقوق الصيادين وتقليص فترة حظر الصيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن تقليص فترة حظر الصيد في البحر، وأشارت في بيان صدر عنها بأن فترة الحظر تنتهي يوم 17.06.20 بدلا من نهاية الشهر الجاري، كما أعلن في شهر آذار /مارس الماضي.

وبعد حظر قسري مدة شهرين جراء جائحة كورونا، تمنع وزارة الزراعة الصيد مدة شهرين إضافيين، دونما تخصيص تعويضات كما في السنوات السابقة.

وتعمل منظمة الصيد البحري، هذه الأيام على تقديم التماس للمحكمة العليا، بشأن حقوق الصيادين ومستقبل فرع صيد الأسماك في البلاد وتطويره. وتؤكد بأن الخطوات القادمة ستكون أكثر صرامة.

وأكدت منظمة الصيد البحري في بيان صادر عنها، بأن قرار وزارة الزراعة تقليص فترة حظر الصيد، تحقق بفعل وفضل النضال الصيادين العادل من أجل حماية الموروث ومصدر الرزق.

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وأضاف المنظمة في البيان "معروف للجميع بأن الخطوات الاحتجاجية التي نظمتها منظمة الصيد البحري في إطار النضال وشملت، قوافل قوارب الصيادين، اعتصامات، التماس إداري للمحكمة المركزية، اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة، نشاط برلماني وتجند أعضاء الكنيست للنضال، أثمرت وسجلت إنجازا جزئيا وفوريا، وهو عودتنا لمكاننا الطبيعي، البحر مصدر رزقنا وموروثنا".

يذكر أن المحكمة المركزية في اللد، والتي بحثت، قبل أسبوعين الالتماس الإداري، الذي قدمته المنظمة بواسطة المحامي دافيد ميناع، لإلغاء نظم حظر الصيد، أشارت في قرارها بأن لا مكان للتدخل في قرار وصلاحيات مدير قسم صيد الأسماك، وأوصت بأن تتوصل الأطراف لتسوية وحل بينها.

وتؤكد منظمة الصيد البحري، بأن النضال مستمر ولم ينته وطبعا لم يكتمل بعد، قائلة "نواصل نضالنا من أجل حماية الموروث ومصدر الرزق ومن أجل الحيز البحري. واجبنا تحرير البحر من قبضة أباطرة الاقتصاد والمنظمات الخضراء، التي تحمي مصالح رؤوس الأموال ومنصات الغاز والصناعات الملوثة والمدمرة للبيئة البحرية".

وأضافت إن "المنظمات الخضراء، شركة حماية الطبيعة وسلطة الطبيعة والحدائق، تواصل تغولها وتحاول بكل الطرق إلغاء قرار تقليص فترة حظر الصيد، رغم أن الفترة التي قلصت قصيرة، جدا وغير كافية من جهتنا".