موقع أمريكي: تركيا تستعد لتدخل عسكري "شبيه بليبيا" في اليمن

الإثنين 15 يونيو 2020

كشف الموقع الأمريكي "مينت برس"، عن أن تركيا تستعد لتدخل عسكري "شبيه بليبيا" في اليمن.



واختصار لما تضمنه تقرير الموقع.

وبحسب الموقع، يقدم الضباط والمستشارون الأتراك في اليمن دعماً شاملاً لمسلحي الإصلاح، الذين يقاتلون ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين منذ 26 أبريل

وأضاف، أن مجموعة من المرتزقة كان من المفترض أن تدخل البلاد الأسبوع الماضي على متن طائرة تركية تحمل "مساعدات وأدوية تتعلق بوباء فيروس كورونا"، لكن التحالف الذي تقوده السعودية منع الطائرة من الهبوط في مطار عدن.

ومضى" في أحدث جولة من القتال في المحافظات الجنوبية لليمن، لا سيما في أبين وشبوة، هناك بالفعل ضباط وخبراء وأفراد تدريب أتراك ويشمل نشاطهم تسليم الأسلحة، بما في ذلك طائرات بدون طيار، لاستخدامها من قبل الحلفاء الأتراك على الأرض ".

وبين الموقع" تمهد الخطوة الطريق لتدخل أوسع في اليمن يشبه دور تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل حالياً قوات الجنرال خليفة حفتر.

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ومضى "بدءاً من 2018 و2019، أفيد بأن عشرات الضباط والخبراء الأتراك وصلوا إلى العديد من المناطق اليمنية المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي، ولا سيما في شبوة وأبين وسقطرى والمهرة وتعز وكذلك مأرب".

وتابع "دخل الضباط اليمن كعاملين في مجال الإغاثة بأسماء مستعارة باستخدام جوازات سفر يمنية صدرت بشكل غير قانوني من مقر الجوازات اليمنية في محافظات مأرب وتعز والمهرة".

وأضاف "قامت أنقرة مؤخراً بتدريب المئات من المقاتلين اليمنيين في تركيا وفي المخيمات المؤقتة داخل اليمن. علاوة على ذلك، قامت تركيا بتجنيد مرتزقة ليبيين وسوريين للقتال في اليمن من خلال وعدهم برواتب كبيرة للقتال من أجل الإخوان المسلمين في المناطق الجنوبية وعلى طول الساحل الغربي لليمن".

وأشار الموقع إلى أن المخابرات التركية وحلفاوءها في اليمن يعملون على استراتيجية لدخول البلاد من خلال الضغط من أجل تخفيف القيود على السفر تحت غطاء مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب الموقع، تركيا تريد الوصول إلى ميناء بلحاف الاستراتيجي وتأمين استخدامها كمحور لتصدير الغاز والنفط والسيطرة على السواحل المفتوحة لبحر العرب ومضيق باب المندب لاستخدامها لاحقا كبوابة لتركيا.

وذكر الموقع "ستتيح السيطرة التركية على محافظة عدن وشبوة وابين الوصول إلى دعم وتزويد القواعد العسكرية التركية في الصومال وقطر"