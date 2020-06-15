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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سامسونج تكشف عن إصدار خاص من هواتف "جالاكسي" والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الإثنين عن إصدار خاص من هواتفها الذكية "جالاكسي" وسماعات الأذن اللاسلكية لها، بالتعاون مع فرقة البوب الكورية "بي تي إس".
وأعلنت عن إصدار "بي تي إس" من هاتف "جالاكسي إس 20 بلس 5 جي" و"جالاكسي إس 20 بلس" وسماعة "بدز بلس".
ويتم تطبيق "اللون البنفسجي" الذي يرمز للفرقة، في تصميم إصدار "بي تي إس" بشكل عام. ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي في الخلف.
وقالت سامسونج إن إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس" سيدعم شبكات 5G و LTE. ويتم تطبيق سمات مستوحاة من "بي تي إس" وتثبيت تطبيق منصة مجتمع معجبي الفرقة "ويفيرس".
وفي كوريا الجنوبية، سيتم بيع إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي إس 20 بلس"، الداعم لشبكة 5G، ،وسيتم تلقي الحجوزات المسبقة له بداية من 1 يوليو المقبل.
ويتم تطبيق اللون البنفسجي أيضا في تصميم إصدار "بي تي إس" من "جالاكسي بدز بلس" وحقيبة الشحن الخاصة به.
ويحمل الإصدار شعار الفرقة ورمز القلب البنفسجي أيضا. ويأتي مع بطاقات صور للفرقة في الصندوق.
وسيبدأ تلقي الحجوزات المسبقة لإصدار "بي تي إس" من سماعات "جالاكسي بدز بلس" اليوم الإثنين في متاجر سامسونج ومتجر "ويفيرس".
وستكون متاحة للحجوزات المسبقة عبر متجر "سامسونج دوت كوم" على الإنترنت بداية من يوم الجمعة. ويبلغ سعرها 220 ألف وون في كوريا الجنوبية.
وقالت الشركة إن الأجهزة ستكون متاحة عالميا اعتبارا من 9 يوليو.
وتعدّ فرقة "بي تي إس" ظاهرة موسيقية عالمية، فهي أول مجموعة كورية جنوبية لموسيقى البوب تصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وأحيت العديد من الحفلات المحجوزة بالكامل في لوس أنجلوس وشيكاجو ولندن وفرنسا.
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