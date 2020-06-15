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الجيش الوطني الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف جرائم المليشيات في المنطقة الغربية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 15 يونيو 2020

عقدت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي والمجلس البلدي ترهونة مؤتمرا صحفيا في بنغازي مساء الأحد، حول جرائم المليشيات الإرهابية في مدن المنطقة الغربية، التي تتم تحت نظر ما يسمى بحكومة الوفاق ورعايتها.

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وتحدث في المؤتمر العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي والمحامية بريكة بوالتمر، وفقا للعين.

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