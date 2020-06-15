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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف جرائم المليشيات في المنطقة الغربية والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
عقدت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي والمجلس البلدي ترهونة مؤتمرا صحفيا في بنغازي مساء الأحد، حول جرائم المليشيات الإرهابية في مدن المنطقة الغربية، التي تتم تحت نظر ما يسمى بحكومة الوفاق ورعايتها.
وتحدث في المؤتمر العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي والمحامية بريكة بوالتمر، وفقا للعين.
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