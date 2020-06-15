حالات كورونا في سلطنة عمان تنخفض وتسجل 1043 إصابة اليوم

الإثنين 15 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 1043 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد_19). منها 614 حالة لعمانيين و 429 حالة لغير عمانيين.



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وكانت سجلت السلطنة البارحة 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 104 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23481 حالة.