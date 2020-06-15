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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية "إف-15" في بحر الشمال والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الإثنين، تحطم مقاتلة له من طراز "إف-15" في بحر الشمال، دون معرفة سبب الحادث ومصير الطيار.
وقال إن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق انجلترا تحطّمت في بحر الشمال.
في هذه الأثناء، أوضحت الكابتن في سلاح الجو الأمريكي ميراندا تي سيمونز، أن الطائرة التابعة للقوة من طراز "إف-15 سي إيغل" تحطمت عند حوالي الساعة 09:40 (08:40 ت غ) اليوم الإثنين، في بحر الشمال".
وأشارت إلى أن سبب الحادث ومصير الطيار لم يتضحا بعد.
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