عاجل.. تحطم مقاتلة أمريكية "إف-15" في بحر الشمال

الإثنين 15 يونيو 2020

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الإثنين، تحطم مقاتلة له من طراز "إف-15" في بحر الشمال، دون معرفة سبب الحادث ومصير الطيار.



وقال إن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق انجلترا تحطّمت في بحر الشمال.

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في هذه الأثناء، أوضحت الكابتن في سلاح الجو الأمريكي ميراندا تي سيمونز، أن الطائرة التابعة للقوة من طراز "إف-15 سي إيغل" تحطمت عند حوالي الساعة 09:40 (08:40 ت غ) اليوم الإثنين، في بحر الشمال".

وأشارت إلى أن سبب الحادث ومصير الطيار لم يتضحا بعد.