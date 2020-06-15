شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:15 مساءً, 15 يونيو 2020 م المناطق - واس سجلت الكويت خلال الـ24ساعة الماضية ، 511 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 36431 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة .

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