شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. الإصابات الجديدة بكورونا فوق 30 لليوم الثاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 10:20 صباحًا, 15 يونيو 2020 م المناطق_متابعات أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصلت الى 12121، بزيادة 37 حالة جديدة خلال يوم أمس الأحد

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