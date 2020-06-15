شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" تنفي انسحابها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أنه: "ردَاً على بعض التكهنات التي نشرت خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام حول إمكانية انسحاب الأمم المتحدة من لبنان، نشدد "على نفي هذه التكهنات التي لا أساس لها".
ولفت البيان النظر إلى أن المنظمة :"لا تخطط لوقف عملياتها أو إجلاء موظفيها من لبنان. بل على العكس، إن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدة التزامها في لبنان بمواصلة دعمها للبنان وشعبه خلال هذه المرحلة التي تكتنفها تحديات جمة".
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