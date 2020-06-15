شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح جاسوس أمريكي والان نبدء بالتفاصيل
طالبت الولايات المتحدة اليوم الاثنين روسيا بالإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي بول ويلان، وذلك بعدما قضت محكمة روسية عليه بالسجن 16 عاما لإدانته التجسس.
ووصف السفير الأمريكي جون سوليفان، الذي تواجد في قاعة المحكمة في موسكو، المحاكمة بأنها "سرية ولم تشهد تقديم أي دليل"، كما وصفها بأنها "إجهاض للعدالة".
وقال سوليفان، في بيان صادر عن السفارة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تطالب بالإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان على الفور. إدانته استخفاف بالعدالة. والعالم يراقب".
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