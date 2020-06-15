اخبار العالم

اسبانيا تستقبل أول فوج سياحي ألماني 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيا تستقبل أول فوج سياحي ألماني  والان نبدء بالتفاصيل

وصل اليوم الاثنين أول فوج سياحي من ألمانيا إلى مدينة مايوركا الإسبانية، عقب انقطاع دام أسابيع عديدة بسبب جائحة .

وأقلعت طائرة تابعة لشركة سياحية ألمانية صباح اليوم من مطار دوسلدورف الألماني وعلى متنها 189 راكبا في اتجاه مايوركا.

واعتبارا من اليوم الاثنين سيُسمح فقط للسائحين من ألمانيا العودة إلى جزر البليار، مايوركا وإبيزا ومينوركا وفورمينتيرا، ليبلغ إجمالي الدفعة الأولى من السائحين إلى هناك نحو 10900 سائح.

وبحسب الحكومة الإقليمية لجزر البليار، تم اختيار ألمانيا لأنه يأتي من هناك معظم السائحين إلى إسبانيا، كما أنه تم السيطرة على الجائحة في ألمانيا على نحو جيد مماثل لجزر البليار. ومن المنتظر أن تصل إلى هناك طائرة أخرى على متنها سائحين من فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسبانيا تستقبل أول فوج سياحي ألماني  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا