شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيا تستقبل أول فوج سياحي ألماني والان نبدء بالتفاصيل

وصل اليوم الاثنين أول فوج سياحي من ألمانيا إلى مدينة مايوركا الإسبانية، عقب انقطاع دام أسابيع عديدة بسبب جائحة كورونا

وأقلعت طائرة تابعة لشركة سياحية ألمانية صباح اليوم من مطار دوسلدورف الألماني وعلى متنها 189 راكبا في اتجاه مايوركا.

واعتبارا من اليوم الاثنين سيُسمح فقط للسائحين من ألمانيا العودة إلى جزر البليار، مايوركا وإبيزا ومينوركا وفورمينتيرا، ليبلغ إجمالي الدفعة الأولى من السائحين إلى هناك نحو 10900 سائح.

وبحسب الحكومة الإقليمية لجزر البليار، تم اختيار ألمانيا لأنه يأتي من هناك معظم السائحين إلى إسبانيا، كما أنه تم السيطرة على الجائحة في ألمانيا على نحو جيد مماثل لجزر البليار. ومن المنتظر أن تصل إلى هناك طائرة أخرى على متنها سائحين من فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.