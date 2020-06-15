شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. إصابات كورونا ترتفع إلى 7220 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) ، و 12 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة السودانية ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 7220 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات .

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