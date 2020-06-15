2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في ايران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و113 حالة وفاة.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189876، منهم 2765 مصابا في غرف العناية المشددة في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 8950".
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا وبلوغه 150590 متعاف، فضلا عن إجراء مليون و269194 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في إيران حتى اليوم.
وأضافت الوزارة أن "أقاليم خوزستان وأذربيجان الغربية وهرمزغان و كردستان وسيستان بولشيستان في وضع صحي عند الحالة الحمراء"، منوهة بزيادة أعداد المصابين في المشافي في طهران و خراسان و بوشهر.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا وبلوغه 150590 متعاف، فضلا عن إجراء مليون و269194 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في إيران حتى اليوم.
وأضافت الوزارة أن "أقاليم خوزستان وأذربيجان الغربية وهرمزغان و كردستان وسيستان بولشيستان في وضع صحي عند الحالة الحمراء"، منوهة بزيادة أعداد المصابين في المشافي في طهران و خراسان و بوشهر.
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