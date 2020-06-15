بالوثيقة .. محافظ صلاح الدين يعفي مدير بلدية الدور

قرر محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، اعفاء مدير بلدية قضاء الدور اسكندر صالح. وبحسب كتاب رسمي صادر عن المحافظ عمار الجبوري بتاريخ اليوم الاربعاء 15 حزيران، فأن الاخير كلف مأمون فيصل للقيام بمهام ادارة البلدية بدلا عن السابق، عازيا سبب القرار الى "النهضو بالواقع الخدمي".



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