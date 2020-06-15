قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

2020-06-15 | 13:58
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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد أمام ليجانيس في إطار الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة عودة كليموه لينجليه مرة أخرى بعد انتهاء إيقافه في الجولة الماضية بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة، بينما قام سيتين باستبعاد ظهيره الأيسر جوردي ألبا، لنفس السبب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة السبت الماضي، أمام ريال مايوركا.
وفيما يلي قائمة برشلونة للمباراة:
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجيله، أومتيتي، فيربو، أروخو.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبرتو، فيدال، بويج، كويادو، مونشو، دي يونج.
الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي.
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