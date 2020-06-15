القبض على مزور 'تخاويل وهمية' تستخدم في حظر التجوال ببغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بتزوير "باجات وتخاويل" وهمية لاستخدامها اثناء فترة حظر التجوال.



وأوضحت أن المتهم "اعترف بعد التحقيق معه باصدار اكثر من سبعة باجات وهمية مقابل مبلغ ١٥٠ الف دينار للباج الواحد"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحقه". وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من مكتب مكافحة اجرام البياع رصدت من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يروج لاصدار باجات وتخاويل وهمية مقابل مبالغ مالية"، مبينة أنها "وبعد اخذ الموافقات الاصولية تم استدراج المتهم ونصب كمين محكم اثمر عن القبض عليه بالجرم المشهود".وأوضحت أن المتهم "اعترف بعد التحقيق معه باصدار اكثر من سبعة باجات وهمية مقابل مبلغ ١٥٠ الف دينار للباج الواحد"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحقه". ولفتت الى أن العملية تمت "حسب توجيهات وكيل شؤون الشرطة وبأشراف وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد شخصيا". Advertisements



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