ابتكر عمال النظافة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، احتجاجا من نوع جديد للحصول على استحقاقاتهم المالية. وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن عمال النظافة من الاجراء نشروا، اليوم، النفايات في شوارع المدينة بسبب تاخير تسلم رواتبهم. وادناه صورا تظهر احتجاجات عمال النظافة في الديوانيو اليوم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر إحتجاجات من نوع جديد.. عمال النظافة ينشرون النفايات في شوارع الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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