نظام أردوغان يمنع "مسيرة الديمقراطية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرقت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، مسيرات معارضة تندد بالقمع الممنهج في البلاد كان مقرر لها أن تصل العاصمة أنقرة السبت المقبل.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إن القوات الأمنية التركية فرقت مسيرات سلمية احتجاجية للحزب في عدة مناطق بالبلاد.
وكانت "مسيرات الديمقراطية" قد بدأت في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد وولاية أدرنة في الغرب، على أن تنتهى السبت المقبل في العاصمة أنقرة.
وأسقط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضوية النائبين بالحزب ليلى جوفين وموسى فارس أوجولاري في البرلمان، عقب قرارات قضائية تؤيد إدانتهما في قضايا عديدة.
وقال حزب الشعوب إن مسيراته تهدف لجذب الانتباه للقمع الممنهج الذي تقوم به الحكومة ضد الحزب والمعارضة بصورة عامة.
وقالت متحدثة باسم الحزب لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع واحتجزت 10 أشخاص عقب اشتباك مع نواب في منطقة سيليفري في اسطنبول، حيث تجمع أنصار الحزب قبل التوجه إلى أدرنة.
وأضافت الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان أنه" لا يجب أن تخشوا (أنصار أردوغان) السلام والديمقراطية لهذه الدرجة"، مضيفة "الحواجز التي تريدون أن تقيموها لكي تمنعوا المسيرة لن تجعلنا نتراجع".
وكان حكام عدة ولايات في جنوب شرق وغرب البلاد قد حظروا أمس الأحد التجمعات والعامة وأعلنوا حظر الخروج والدخول من الولايات، وأرجعت قرارتها إلى إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
ووصفت بولدان قرار الحكومة بوقف الحركة بين المدن بأنه ليس شرعيا ومناهضا للديمقراطية.
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