موسكو تطرد دبلوماسيَين تشيكيَين ردا على خطوة مماثلة قامت بها براغ

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وزارة الخارجية الروسية طردت روسيا الاثنين دبلوماسيَين تشيكيَين كرد على طرد براغ لموظفَين في سفارتها هذا الشهر على خلفية رواية ملفّقة عن مخطط تسميم. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير التشيكي فيتزلاف بيفونكا وأبلغته بأن "موظفَين في سفارة تشيكيا في موسكو غير مرغوب بهما" وأمرت بمغادرتهما بحلول مساء الأربعاء.

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