شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف جرائم المليشيات في المنطقة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي والمجلس البلدي ترهونة مؤتمرا صحفيا في بنغازي مساء الأحد، حول جرائم المليشيات الإرهابية في مدن المنطقة الغربية، التي تتم تحت نظر ما يسمى بحكومة الوفاق ورعايتها.

Advertisements وتحدث في المؤتمر العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي والمحامية بريكة بوالتمر، وفقا للعين.

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