شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالات كورونا في سلطنة عمان تنخفض وتسجل 1043 إصابة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 1043 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد_19). منها 614 حالة لعمانيين و 429 حالة لغير عمانيين.

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وكانت سجلت السلطنة البارحة 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 104 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1404 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23481 حالة.