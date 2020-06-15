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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على أمريكي متهم بالتجسس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت محكمة في موسكو الاثنين حكما بالسجن 16 عاما على العنصر السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان بتهمة التجسس، في ملف يلقي بثقله على العلاقات الروسية-الأميركية.
ودانت محكمة مدينة موسكو ويلان بتهمة الحصول على معلومات سرية في حين وقف هو في القاعة رافعا لافتة عليها "محاكمة صورية" مناشدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سفير الولايات المتحدة إلى روسيا جون سوليفان قوله اليوم الاثنين إن الحكم الذي أصدرته روسيا بسجن الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان لستة عشر عاما بتهمة التجسس سيضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
وبعد صدور الحكم، قال ممثل الدفاع عن ويلان إنه جرى إبلاغ موكله بأنه سيكون جزءا من عملية مبادلة أسرى مع مواطن روسي محتجز لدى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قالت وزارة الخارجية الروسية إنها اقترحته في مناسبات عدة.
ووصف دبلوماسيون أمريكيون المحاكمة المغلقة إنها غير عادلة وغير شفافة.
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