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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا فائز السراح بترهونة "لن تسقط بالتقادم" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي إن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا فائز السراح بترهونة "لن تسقط بالتقادم".
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن وجود مقابر جماعية في ترهونة ونأمل أن يكون غير ليبي من أجل الشفافية.
وأوضح أن تلك الجرائم وبينها المقابر الجماعية قامت بها مليشيات السراج وباسمه، مؤكدا أن الجيش يؤكد ويطالب بسرعة إجراء تحقيقات موسعة حول المقابر الجماعية في ترهونة وكل الانتهاكات غربي ليبيا.
وأكد المسماري أن كل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، والجيش الليبي لن يترك حق الليبيين ولن يتهاون فيه وسوف يقدم ما لديه من أدلة ودلائل لجهات التحقيق الدولية لمحاسبة المجرمين.
كما شدد على أن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى للوصول إلى النفط والغاز وكل التحركات في المنطقة تثبت ذلك.
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