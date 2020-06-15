صحيفة إماراتية: الإعلام في عصرنا عنصر أساسي في كسب أي معركة كسلاح فعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "الإعلام الملتزم بالقضايا الوطنية، والذي يجسد أخلاق وقيم المجتمع الإماراتي ويعكس الرقي والتحضر والتقدم الذي وصلته الدولة ويكون مرآة لصورتها المشرفة في كافة المحافل، هو الإعلام الذي تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية بدولة الإمارات وليس مجرد ناقل للخبر، والذي يبتعد عن التقليد والأساليب النمطية المتعارف عليها، هو إعلام الصدق والأخلاق والتوعية وليس إعلام الخطابات والكلمات الرنانة التي نتابعها في الكثير من الوسائل أو الشعارات التي فقدت بريقها من شدة الاستهلاك، أو التي تلعب على أعصاب المتابع وتستخدم المواجهات التي لا تشبه إلا قتال الديوك، هو عصب الحياة وكلما اقترب من الواقع وعمل على تقبل الآخر واعتماد لغة الحوار الراقي والرزين وتجسيد كم كبير من الثقافة والمعرفة والاطلاع، هو الذي يحتاجه الجمهور في كل مكان خاصة في ظل منافسة قوية بين أصحاب المبادئ والذين يستخدمون كأدوات".



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" وفي النهاية فإن ما يلقى قبولاً ويكون قابلاً للاستمرار هو من يقترب أكثر من حياة الناس وهمومهم ويتناولها بشكل عقلاني ومتزن والذي سيكتب له الاستمرار لأنه ينال ثقة المتابعين بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية المتبعة سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو تعتمد الفضاء الإلكتروني أو غيرها…

Advertisements

وتابعت "فكم من وسائل إعلام شهدنا صعوداً صاروخياً لها قبل أن تختفي أو تغرق بين مئات الفضائيات التي لا تزيد عن كونها رقماً أشبه بنقطة في بحر".

ومضت "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أكد في مناسبات كثيرة أن الوطن يحتاج إعلاماً مسؤولاً يواكب نهضته ويتكفل بالتعريف بقيمه وإنجازاته ومواقفه، وهو من القطاعات التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، على اعتباره علماً له مقومات واسس وضوابط وقواعد وأهداف نزيهة حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال خلال إطلاق أكاديمية الإعلام الجديد وما يمثله من أهمية وضرورة :الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته”.

وبينت أن "الإعلام في عصرنا عنصر أساسي في كسب أي معركة كسلاح فعال، ولابد أن يقوم بدوره في ممارسة الدعم والتعريف بالقضايا المحقة التي يتبناها وعندما تكون المسألة تتعلق بمصلحة وطن فإن المسؤولية التي يقوم بها أي إعلامي تكون مضاعفة وبالغة الدقة والأهمية, وهو ما تهدف القيادة الرشيدة لرفده بكل ما يلزم من خبراء ومتمكنين ومؤثرين وما يستوجبه من إمكانات ليقوم بدوره ويتطور باستمرار ويكون قادراً على مواكبة النهضة التي لا تعرف الحدود وتشهدها جميع القطاعات على امتداد أرض الإمارات المباركة، فضلاً على مواقفها العالمية ودورها الذي تقوم به على الساحة الدولية على الصعد كافة الإنسانية والثوابت الراسخة في السياسة تجاه مختلف القضايا ومدى نهضتها الاقتصادية".