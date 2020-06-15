شكرا لقرائتكم مصر عن إهانة ميليشيات الوفاق لعمّالها بليبيا: لن تمر مرور الكرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن واقعة الإعتداء على العمال المصريين على يد ميليشيات الوفاق في ليبيا "لن تمر مرور الكرام".
وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات احاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفه أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المرتبصين الذي يحاولون الإساءة واشعال الفتنة بينها وأشقائها.
واستشهدت الوزيرة المصرية بما حدث قبل ذلك عندما ردت مصر على واقعة اعدام العمال المصريين على يد دواعش في ليبيا ، وقامت بتوجيه ضربه جوية لمعاقل العناصر الإرهابية المتورطة في الواقعة ، كما وجهت ضربات مكثفة لأوكارهم .
وأضافت أن الأمر تكرر في اليمن مع عدد من الصيادين احتجزوا هناك، وتدخلت الدولة واعادتهم واستقبلتهم في المطار ، مضيفة أن مصر لاتقبل أي إساءة أو أحد لأي من رعاياها في الخارج ولاتدخر جهدا في سبيل حمايتهم .
وكانت ميليشيات قوات الوفاق في ليبيا قد اعتقلت عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.
وفي تصريحات لاحقة، قال وزير داخلية الوفاق لـ"بلومبيرغ" إن "مصر يمكن أن تلعب دوراً في حل أزمة ليبيا"، وإن حكومته "مهتمة بالعلاقة مع مصر".
وتعهد الوزير بالتحقيق في صحة الفيديو الذي يسيء للعمالة المصرية.
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