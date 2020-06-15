سلاح الجو الأميركي يعلن تحطّم مقاتلة من طراز "إف-15"

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أعلن سلاح الجو الأميركي أن مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق انكلترا تحطّمت في بحر الشمال الاثنين.

وقالت الكابتن في سلاح الجو الأميركي ميراندا تي سيمونز إن الطائرة التابعة للقوة من طراز "+إف-15سي إيغل+ تحطّمت حوالى الساعة 09,40 (08,40 ت غ) اليوم (الاثنين) في بحر الشمال".

وأضافت "لم يعرف بعد سبب تحطم (الطائرة) ولا وضع الطيار. وتم استدعاء فريق البحث والإنقاذ البريطاني لتقديم الدعم".

وأقلعت الطائرة من قاعدة "راف ليكنهيث" قرب ميلدنهول في سوفولك التي تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأميركي.

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وأفادت شبكة "بي بي سي" أنه يعتقد أن الطائرة سقطت على بعد 74 ميلا بحريا (137 كلم) قبالة ساحل شرق يوركشير.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن موقع لتعقّب حركة الملاحة الجوية أن الطائرة حلّقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها.

ولم تتمكن فرانس برس من الحصول على تعليق بعد من "وكالة الملاحة البحرية وحرس الحدود" البريطانية.