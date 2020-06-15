مؤيدو ترمب يحيون عيد ميلاده باستعراض قواربهم

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أحيا المئات من مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد عيد ميلاده الـ 74 باستعراض يخوتهم وقواربهم، أو ما يطلق عليها "ترمبتيلاز"، في أنحاء فلوريدا.

وانطلقت المراكب من الموانئ الرئيسية في الولاية رافعة أعلاما أميركية فيما كتب على هياكل عدد منها عبارة "ماغا" وهي اختصار لشعاره الشهير "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

وقالت ريتشل كرايمر التي كانت ترقص على قارب غادر فورت لوديرديل للانضمام إلى مجموعات ضمت عشرات اليخوت المتجهة إلى بوكا راتون "يجعلونه يبدو عنصريا، لكنه ليس كذلك وأنا هنا لأحتفي به"، مضيفة "عام سعيد سيدي الرئيس".

وكانت كريمر تضع قناعا واقيا طبعت عليه صورة الرئيس الجمهوري وترتدي قميصا قطنيا (تي-شيرت) كتب عليه "ترمب 2020 - تبا لمشاعركم".

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وشمالا في جاكسونفيل، شارك نحو ألف قارب في الموكب، وفقا للتقديرات الرسمية لمقاطعة دوفال.

وأصبح تسيير القوارب رائجا في مطلع مايو عندما أراد أهالي فلوريدا إظهار الدعم للرئيس مع التقييد بإرشادات التباعد الاجتماعي التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وانطلقت يخوت أخرى مؤيدة لترمب بمناسبة عيد ميلاده في كل من تامبا وبينساكولا وساراسوتا الواقعة على الساحل الغربي لفلوريدا، وكذلك في كيز قبالة الطرف الجنوبي للولاية.

وأعلن الحزب الجمهوري الخميس أن ترمب سيقبل ترشيح الحزب له للانتخابات الرئاسية، في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، في أعقاب خلاف بشأن قيود الحد من الفيروس مع حاكم ولاية كارولاينا الشمالية حيث كان من المقرر أساسا تنظيم الفعالية.