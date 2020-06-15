يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
نيودلهي: قالت الحكومة الاتحادية في الهند إنها ستزوّد سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس "كورونا" بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.
قال وزير الداخلية أميت شاه عقب اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى ثمانية آلاف سرير.
ولفت إلى أن الحكومة ستكثف أيضًا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصًا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.
يذكر أن الهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد، وسجلت اليوم قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تحوّل 500 عربة قطار إلى مرافق صحية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.