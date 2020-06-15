الهند تحوّل 500 عربة قطار إلى مرافق صحية لمواجهة كورونا

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نيودلهي: قالت الحكومة الاتحادية في الهند إنها ستزوّد سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس "كورونا" بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

قال وزير الداخلية أميت شاه عقب اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى ثمانية آلاف سرير.

ولفت إلى أن الحكومة ستكثف أيضًا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصًا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن الهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد، وسجلت اليوم قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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