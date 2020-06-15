محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب ا):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لان قبل فترة قصيرة من لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتحاد الأرووبي " على استعداد لتكثيف" المباحثات مع بريطانيا بشأن العلاقات المستقبلية بينهما خلال الأشهر المقبلة.

وكتبت فون دير لاين تغريدة قالت فيها " نحن متاحون على مدار الساعة يوميا"، مضيفة" لنضخ زخما جديدا للمفاوضات".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده " لتكثيف" المباحثات مع لندن بشأن العلاقات المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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