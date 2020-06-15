"مصر للطيران" تنظم رحلة استثنائية إلى نيويورك تقل 338 راكبًا من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رحلة طيران استثنائية تابعة لـ"مصر للطيران"، وعلى متنها 338 راكبًا من جنسيات مختلفة في طريقها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر بالمطار إن الرحلة أقلعت وعلى متنها 338 راكبًا، يحمل بعضهم الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الركاب من جنسيات أوروبية كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم بمبني الركاب رقم 3 بالمطار.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.