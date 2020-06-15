بالصور- محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وتجميل مدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية بمدينة بنها، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع خلال الجولة أعمال التطوير الجارية في المدينة، يرافقه المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة بنها، ومراجعة أعمدة الإنارة لإعادة الرونق الجمالي للميادين، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي عليها، مشدداً على ضرورة استغلال فترة الحظر في سرعة إنهاء الأعمال.

وأكد المحافظ أنه يسعى جاهداً للنهوض بمنظومة النظافة، وتحسين البيئة بمحافظة القليوبية، مؤكداً أن هناك خطة وضعت من قبل المحافظة لتجميل وتشجير مداخل مدينة بنها والكورنيش، ورفع كفاءة الشوارع، لإعادة الشكل الحضاري للمحافظة، ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ على الصحة العامة.