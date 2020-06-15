ألمانيا تشارك في "كورفاك" للقاحات بـ300 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين مشاركة الحكومة الاتحادية في شركة "كورفاك" الألمانية، التي تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، بـ300 مليون يورو.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إن بنك التنمية الألماني المملوك للدولة سيستحوذ على نحو 23% من أسهم الشركة مقابل 300 مليون يورو، موضحا أن الهدف هو توفير الضمان المالي للشركة التي يمتلك غالبية أسهمها رائد الأعمال الألماني ديتمار هوب.
وذكر ألتماير أن الدولة لا تعتزم التدخل في القرارات الخاصة بسياسة أعمال الشركة، مؤكدا الأهمية الكبيرة االتي تمثلها مشاركة الدولة في الشركة على مستوى السياسة الصناعية.
وأوضح أن هناك حاجة إلى نتائج بحثية وتطوير تكنولوجيات في ألمانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن الدعم يأتي أيضا على خلفية حزمة التحفيز الاقتصادي والتطوير المستقبلي التي وضعتها الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأعلن هوب عن سعادته باعتراف الجانب الحكومي بأهمية التكنولوجيا الحيوية، ودعم هذا القطاع الصناعي المحوري على نحو متجاوز للبحوث العلمية المبكرة.
وبحسب بيانات الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية، يوجد على مستوى العالم أكثر من 120 مشروعا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وفقا للوضع في مايو الماضي. ومن بين الشركات التي تعمل على تطوير لقاح شركات صغيرة مثل "بيونتيك" أو "كورفيك" الألمانيتين، ومجموعات كبيرة مثل "سانوفي" الفرنسية و"جلاكسو سميث كلاين" البريطانية. ولا يعلم أحد متى سيُجرى اعتماد لقاح مضاد للفيروس.
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