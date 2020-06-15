إحصاء تكراري.. مدير تعليم القاهرة يكشف أسباب زيادة تنسيق الثانوية لـ254 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن أسباب زيادة تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي المقبل إلى 254 درجة.
وقال عطية، لمصراوي، اليوم الاثنين: التنسيق يعتمد على ما يسمى بالإحصاء التكراري والذي يعتمد على عدد الفصول المتاحة في الثانوية العامة ومجموع الطلاب في الشهادة الإعدادية.
وحول سبب الزيادة الكبيرة عن المحافظات الأخرى أوضح مدير المديرية: ده مش مرتبط بالمحافظات فلكل محافظة تنسيق مستقل عن الأخرى وفقا للعوامل السابق.
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