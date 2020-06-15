بالصور.. محافظ سوهاج يشيد بمبادرة "مستقبل وطن": الكمامة من أهم سبل الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أشاد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بمبادرة أمانتي قطاع الأعمال والإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والخاصة بإنتاج وتوزيع الكمامات القماش المطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان.

ووجه محافظ سوهاج باستهداف أماكن صرف المعاشات ومواقف سيارات الأجرة والأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع من يمد يد العون ويساند الدولة وأجهزتها التنفيذية لعبور تلك المرحلة.

وثمن "الفقي" المبادرة المجتمعية لـ"توزيع الكمامات بالمجان" والقائمين عليها، مطالبًا رجال الأعمال وكافة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة تبنى مثل هذه المبادرات التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، وتحميهم من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الكمامة من أهم سبل الوقاية.

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وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة استلمت ضمن فعاليات المبادرة 7 آلاف كمامة قماش كدفعة أولى لبدء توزيعها ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشى الفيروس المستجد.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج مطابقة عينات كمامات المبادرة للمواصفات المطلوبة للاستخدام المجتمعي، لافتًا أنه سيجرى بدء توزيع الكميات التي تصل تباعًا على العاملين بالقطاع الصحي من غير مؤدى الخدمة الطبية والمترددين على مستشفيات العزل والإحالة، وكذلك العاملين بمختلف المصالح الحكومية بالمحافظة.

من جانبه قال رشاد عبد الغني، أمين قطاع الأعمال بالحزب بسوهاج إن المبادرة تأتي ضمن توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب وبإشراف اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، وتهدف إلى مساندة الجهاز التنفيذي بالمحافظة في توفير أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي لابد من الالتزام بها خلال تلك الفترة وهى الكمامة، والتي كانت مصدرًا لشكوى العديد من المواطنين بسبب ارتفاع سعرها أو عدم توافرها وعدم مطابقة غالبية المعروض في الأسواق للمواصفات المطلوبة واللازمة، وأن المبادرة سوف تستمر في إنتاج وتوفير 100 ألف كمامة مزودة بمرشح "فلتر طبي" كدفعة أولى على مراحل.

وقال إبراهيم خليفة، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بسوهاج إن المبادرة تأتي ضمن التوجيهات العامة للحزب بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بدول العالم.