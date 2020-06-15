موسكو.. تراجع الإصابات الجديدة بكورونا وارتفاع عدد المتعافين

سجلت العاصمة الروسية موسكو 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضًا من 1477 و1495 المسجلين في اليومين السابقين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وحسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الإثنين،

فإن عدد المتعافين من المرض في المدينة ارتفع بواقع 1549، لتبلغ الحصيلة 123240 متعافيًا.

وبنهاية يوم الأحد، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا بموسكو،

مقابل 50 في إحصائية يوم السبت.

ومع استمرار تراجع معدلات انتشار العدوى، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، الانتقال إلى مرحلة جديدة من تخفيف القيود تشمل فتح الباحات الخارجية للمطاعم والمقاهي، إضافة إلى استئناف عمل عيادات طب الأسنان، حسب النظام المعتاد، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.