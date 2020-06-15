روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 15 مليون فحص كورونا

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الإثنين، أنه تم إجراء أكثر من 15,1 مليون اختبار للكشف عن

فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن 280 ألف فحص تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 316 ألف شخص في روسيا لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.