17 مليار ليرة عجزاً فى ميزانية تركيا في شهر مايو

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة (2.53 مليار دولار) بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي، وفقا للبيانات.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز

الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

وسجلت تركيا مساء يوم الأحد، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

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وقالت الوزارة إنها وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19".

وأضافت في بيان أن 1330 مصابًا تماثلوا للشفاء لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفًا و417

شخصًا.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها على "تويتر"، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1562 ليصل إجمالي المصابين إلى 178239 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4807 أشخاص إثر رصد 15 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 9 يونيو 18 حالة، وفي 10 يونيو 17، وكذلك 17 متوفيا في 11 يونيو، و15 في 12 يونيو، و14 يوم 13 من الشهر نفسه.